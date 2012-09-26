ФГИУ ищет оценщика госпакета «Восточно-Крымской энергетической компании»

10:26, 26 сентября 2012
Фондовый рынок
2

Фонд государственного имущества Украины повторно объявил конкурс по отбору оценщика 53,97% государственного пакета акций ЧАО «Восточно-Крымская энергетическая компания», сообщает официальное издание ФГИУ "Ведомости приватизации" от 26 сентября т.г.

Конкурс состоится 10 ноября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества в 2010 году уже проводил конкурс по отбору оценщика госпакета 53,97% ЧАО «Восточно-Крымская энергетическая компания». Победителем конкурса было признано ООО «Аналитическо-консалтинговый центр «Эпрайзер».

Справка УНИАН. ЧАО «Восточно-Крымская энергетическая компания» (г. Симферополь) занимается поставками электроэнергии жителям Автономной Республики Крым, преимущественно населению.

Уставный фонд компании составляет 8 млн 683 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter