Эксперт: в фокусе фондового рынка - европейские проблемы

В фокусе фондового рынка во вторник, 25 сентября, оказались европейские проблемы, в лидерах снижения - акции банков.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «еще в 18 часов по киевскому времени во вторник рынки настраивались на то, чтобы завершить день на положительной территории. Однако непостоянство настроений, которое мы наблюдаем в течение последних дней, вновь дало о себе знать, и во второй половине торговой сессии в США медведям удалось перехватить инициативу, несмотря на публикацию позитивных экономических данных».

Как отмечает аналитик, сегодня Financial Times пишет о том, что протесты и рост сепаратистских настроений в Испании могут помешать реализации планов бюджетной экономии. Это ставит под сомнение возможный договор о предоставлении финансовой помощи, о котором шла речь буквально несколько дней тому назад. Похоже, что смена курса становится трендом. Так, на днях правительству Португалии пришлось поменять курс под давлением протестов.

В то же время, подчеркнул П.Ильяшенко, «сам рынок не знает, насколько эффективными могут оказаться меры экономии. Пример Ирландии и Стран Балтии не применим к Италии и Испании. Замена сокращения расходов повышением налогов в Португалии может оказаться отличным решением. Такая неоднозначность говорит о том, что для прояснения ситуации требуется время. Поэтому изменение настроений относительно будущего Испании вряд ли критично на данный момент».

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 25 сентября, снизился на 0,82% - до 1048,26 пункта. Общий объем торгов составил 71 млн грн.

Индекс ПФТС повысился на 0,23% - до 386,00 пункта. Общий объем торгов составил 34,9 млн грн.