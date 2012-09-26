Кабмин одобрил продажу 1 200 государственных предприятий

Кабинет министров Украины принял решение направить законопроект, предполагающий продажу 1 200 государственных предприятий, в Верховную Раду. Об этом сообщает издание «Коммерсант Украина» от 26 сентября 2012 года.

Как говорится в публикации, из текста законопроекта «О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации» предполагается исключить большинство угольных предприятий, радиотелевизионных центров, издательств, спортбаз, элеваторов.

Более того, на торги смогут быть выставлены и такие крупные предприятия, как «Нафтогаз Украины», «Черноморнефтегаз», «Укринтерэнерго», «Укспецтрансгаз», «Магистральные трубопроводы «Дружба».

По информации «Коммерсанта», в последний момент, по инициативе Минфина, в списке предприятий госсобственности был сохранен «Турбоатом».

Как сообщал ранее УНИАН, министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко в начале недели предположил сокращение государственных предприятий в 5 раз - с 1 492 до 290. По его словам, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение правительства. В начале текущего года была принята Государственная программа приватизации на 2012-2014 годы.

Выполнение программы даст возможность, в частности, уменьшить долю государственного сектора в экономике до 25-30% внутреннего валового продукта.

Прогнозный объем поступлений в течение действия программы в государственный бюджет Украины средств от продажи и управления государственным имуществом составляет 40-60 млрд грн.