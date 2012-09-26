На украинском и мировых фондовых рынках значительное снижение

Украинский фондовый рынок снижается на негативном внешнем новостном фоне. Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс UX по состоянию на 12:00 по киевскому времени снизился на 2,67% - до 1020,23 пункта, сообщает сайт биржи.

Среди лидеров снижения - акции "Укрнафты" (-3,58%), Авдеевского коксохима (-3,15%), "Центрэнерго" (-3,02%).

Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,05% - до 5798,44 пункта, немецкий DAX опустился на 1,34% - до 7325,84 пункта, французский CAC-40 опустился на 1,76% - до 3452,14 пункта.

Торги в США завершились сильным снижением индексов, хотя день начинался достаточно позитивно. Однако после заявления президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера о том, что последние стимулирующие меры ФРС вряд ли способны дать толчок экономическому росту и помочь снизить безработицу, на рынке наметилось движение вниз. Индекс Dow Jones снизился на -0,75%, до 13457,55 пунктов, а SNP 500 - на -1,05%, до 1441,59 пунктов.