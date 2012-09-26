Приватизационный конкурс по «Гадячгазу» проведут 19 октября

Приватизационный конкурс по продаже 25,999% госпакета акций ПАО «Гадячгаз» будет проведен 19 октября т.г., сообщили УНИАН в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины (ФГИУ).

Стартовая цена пакета составляет 3,1 млн грн.

Напомним, намеченный на 3 сентября т.г. приватизационный конкурс по продаже 25,999% госпакета акций ПАО «Гадячгаз» был признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на участие в нем от потенциальных покупателей.

Справка УНИАН. ПАО по газоснабжению и газификации «Гадячгаз» (г. Гадяч, Полтавская обл.) занимается транспортировкой газа распределительными трубопроводами, а также продает газ населению и бюджетным учреждениям в Полтавской области.

51% акций ПАО «Гадячгаз» принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».