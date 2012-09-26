СК «PZU Украина» передала часть активов в управление «Драгон Эсет Менеджмент»

Страховая компания «PZU Украина» продлила договор на управление своими активами с КУА «Драгон Эсет Менеджмент».

Об этом говорится в сообщении «Драгон Эсет Менеджмент», переданном агентству УНИАН.

В компании отметили, что в рамках пилотного этапа сотрудничества, который начался в октябре 2011 года, СК «PZU Украина» передала в управление КУА «Драгон Эсет Менеджмент» около 2% своего инвестиционного портфеля. По результатам управления за прошедший год инвестиционный комитет «PZU Украина» принял решение о продлении договора и увеличении размера активов под управлением «Драгон Эсет Менеджмент».

«Чистая годовая доходность средств, переданных в управление «Драгон Эсет Менеджмент» в 2011 г., составила более 23%», - указывается в сообщении.

«Сотрудничество выгодно для обеих сторон. Управление активами является основным бизнесом для КУА, поэтому мы заинтересованы в увеличении средств под управлением. Для страховой компании это хороший способ повысить эффективность управления собственными активами и улучшить свои финансовые результаты без увеличения затрат или создания собственного профильного департамента. Мы рады, что отечественные компании движутся по пути внедрения общепринятых мировых практик сотрудничества в данной области», — говорит директор по развитию Dragon Capital Дмитрий Зозуля.

«На данном этапе сотрудничество полностью оправдывает наши ожидания, а специалисты компании подтвердили свой профессионализм. В связи с этим нами было принято решение о расширении инвестиционных рамок и ослаблении требований к структуре активов, что даст управляющим больше гибкости в зависимости от ситуации на финансовых рынках», — отмечает председатель правления СК «PZU Украина» Мачей Шишко.

Справка УНИАН. Страховая группа «PZU Украина» включает в себя две страховые компании: СК «ПЗУ Украина» и СК «ПЗУ Украина Страхование жизни», работающие на страховом рынке Украины с 1993 года. Компании входят в состав «PZU» - крупнейшей страховой группы в Польше

Объем собранных страховых платежей группы PZU в 2011 году составил около 5 млрд долл. Чистая прибыль PZU за 2011 г. достигла 685 млн долл.

Dragon Capital — одна из крупнейших групп компаний Украины, которые работают в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляют полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг для корпоративных и частных клиентов. Dragon Capital осуществляет брокерские операции с акциями и долговыми инструментами, сопровождение сделок по привлечению капитала, прямые инвестиции и управление активами. Компания основана в 2000 году в Киеве. Контроль над Dragon Capital принадлежит ее менеджменту, миноритарным пакетом компании с 2007 года владеет Goldman Sachs, один из крупнейших мировых банков.

ООО «КУА «Драгон Эсет Менеджмент» является дочерним предприятием инвестиционной компании Dragon Capital. Под управлением КУА находятся ПИФ «Платинум», КИФ «Аурум», ПИФ «Аргентум», ПИФ «Феррум», НПФ «Лаурус» и ряд венчурных фондов. Активы под управлением КУА «Драгон Эсет Менеджмент» составляют около 150 млн грн.