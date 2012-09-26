IMC выплатила 7 млн грн первого купона по выпущенным в июле облигациям

Варшава. Входящая в украинский агрохолдинг «Индустриальная молочная компания» (Industrial Milk Company, IMC) компания «Бурат-Агро» во вторник, 25 сентября, выплатила первый купон по выпущенным в июле текущего года облигациям на 200 млн грн.

Как сообщил УНИАН менеджер по связям с инвесторами IMC Олег Тодчук, компания выплатила 7,028 млн грн, или эквивалент 879,3 тыс. американских долларов.

В компании напомнили, что облигации, погашение которых запланировано на 24 июня 2014 года, выпущены под 14% годовых.

Компания привлекла эти средства для финансирования дальнейшего своего развития.

Как сообщал УНИАН, входящая в десятку крупнейших производителей молока в Украине Industrial Milk Company в первом полугодии 2012 года увеличила чистую прибыль до 24,2 млн долл. с 16,7 млн долл. за аналогичный период 2011 года при почти трехкратном росте выручки до 32,1 млн долларов.

В прошлом году компания увеличила чистую прибыль на 17% - до 17,3 млн долларов на фоне снижения доходов на 16% до 29 млн долларов.

Справка УНИАН. Основанная в 2007 году компания IMC занимается, главным образом, растениеводством в северных и центральных областях Украины, а также животноводством и производством молока. По последним данным, компания владеет земельным банком 82,700 га и хранилищами мощностью 221 тыс. тонн.

Капитализация компании, продавшей в мае прошлого года 24% своих акций за 24,4 млн долларов на Варшавской фондовой бирже, на последнем закрытии составляла более 140 млн долларов.