Глава НКЦБФР в целом позитивно оценивает закон о депозитарной системе

Председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий Тевелев в целом позитивно оценил принятый недавно Верховной Радой закон «О депозитарной системе Украины», однако в тоже время не исключил доработки отдельных его частей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня журналистам.

«Реформа депозитарной системы – в базе прогрессивная, в отдельных отношениях - конечно же, требует доработки», - отметил он.

Д.Тевелев также сообщил, что на сегодня он не располагает какой-либо информацией, подписан ли данный закон Президентом Украины.

В целом, по словам председателя комиссии, данный закон должен содействовать более прозрачным отношениям на фондовом рынке. Говоря о возможной подконтрольности Национальному Банку Украины (в связи с принятием данного закона) расчетов на фондовом рынке, Д.Тевелев отметил, что на сегодня в Украине нет «более надежной системы расчетов, чем система электронных платежей НБУ».

По мнению председателя НКЦБФР, критические высказывания некоторых участников фондового рынка относительно данного закона объясняется их желанием «иметь возможность непосредственно самим участвовать в системе платежей».

Д.Тевелев также сказал, что создание единого центрального депозитария исключает возможность манипулирования реестрами прав собственности.

По его словам, теперь учет прав собственности будет проводиться в едином депозитарии.

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Заявление о приостановке торгов Украинской биржи - попытка манипулирования общественным мнением – НКЦБФР

Обнародованное ранее заявление о приостановке торгов Украинской биржи в знак протеста против принятия Верховной Радой закона о депозитарной системе, является попыткой манипулирования общественным мнением.

Такое мнение высказал председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Дмитрий Тевелев.

По его словам, в день, когда была обнародована информация о приостановке торгов, комиссия получила информационное уведомление зампредседателя правления Украинской биржи об изменении графика торгов.

«Там (в уведомлении – УНИАН) не было сказано ни о приостановке, ни о забастовке, там шла речь об изменении графика торгов», - сказал Д.Тевелев.

В связи с этим, по словам председателя НКЦБФР, в комиссии нет оснований говорить о том, что торги были приостановлены.

В тоже время, по словам Д.Тевелева, комиссия сделала запрос Украинской бирже о соответствии процедуры изменения графика торгов установленным торговым правилам.

«Если в процедуре или в других нюансах были допущены нарушения, мы дадим им правовую оценку», - отметил Д.Тевелев.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

Биржевой совет «Украинской биржи» большинством голосов принял решение провести 18 сентября опрос участников торгов о необходимости приостановки торговли на всех сегментах в знак несогласия с принятой Верховной Радой редакцией закона "О депозитарной системе Украины".

19 сентября биржевой совет биржи принял решение считать результат опроса достаточным основанием для приостановки торгов с 10:00 до 11:00 20 сентября т.г.

20 сентября «Украинская биржа» с 10:00 до 11:00 приостановила свою работу.