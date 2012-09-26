На украинском рынке акций произошел обвал

Индекс Украинской биржи по итогам торгов 26 сентября снизился на 4% – до 1006,32 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 77,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 34,2 млн грн, на срочном рынке – 43,3 млн грн.

По итогам дня стоимость всех торгующихся акций упала. Среди лидеров снижения стоимости — Авдеевский коксохимический завод (-8,05%), Енакиевский металлургический завод (-5,38%) Укрсоцбанк (-5,21%).

Индекс ПФТС по итогам торгов среды снизился на 2,86% – до 374,95 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 84,15 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 78,2 млн грн, на акции предприятий – 4,2 млн грн, на облигации предприятий – 1,4 млн грн.