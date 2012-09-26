Негативные тенденции продолжают преобладать на Украинской бирже - эксперт

На Украинской бирже в среду, 26 сентября, продолжили преобладать негативные тенденции.

Об этом сказал в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Сергей Белясов.

По его словам, «скудный новостной фон, не отличавшийся позитивом, снизил интерес инвесторов к рынку, что негативно сказалось на торговой активности игроков Украинской биржи». Общий объем торгов на фондовом рынке не превысил 35 млн. грн. Основное движение индикатора произошло в первый час торгов. В дальнейшем до конца сессии индекс Украинской биржи колебался в рамках узкого диапазона вокруг достигнутых ранее значений.

Как подчеркнул аналитик, волна продаж была вызвана словами главы Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера, выразившего сомнение в том, что новый раунд количественного смягчения, начатый американским ЦБ по итогам заседания 12-13 сентября, окажется эффективным для роста экономики. Инвесторы возлагали большие надежды на старт QE3, однако усилившаяся критика данного шага ФРС провоцирует рост переживаний и уход от риска.

С.Белясов добавил, что «новости из Европы также не смогли порадовать участников торгов. Макроэкономическая отчетность из Франции и Италии, выходившая сегодня, оказалась слабой, а отчет ЦБ Испании по состоянию экономики страны подтвердил худшие опасения инвесторов: в 3-м квартале текущего года ожидается углубление рецессии в стране».

Аналитик отметил, что все бумаги индексной корзины Украинской биржи завершили день с потерями. В аутсайдерах сессии 26 сентября закрепились бумаги Адеевского КХЗ (-8,05%). Существенной просадкой также отметились бумаги Енакиевского МЗ (-5,38%) и банков. «Укрсоцбанк» потерял 5,21% капитализации, «Райффайзен Банк Аваль» – 5,03%.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 26 сентября, упал на 4% – до 1006,32 пункта. Общий объем торгов составил 77,5 млн грн.

Индекс ПФТС по итогам торгов среды снизился на 2,86% – до 374,95 пункта. Общий объем торгов составил 84,15 млн грн.