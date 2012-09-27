Индекс UX в среду претерпел самое сильное падение за последние два месяца - эксперты

Индекс UX в среду, 26 сентября, претерпел самое сильное падение за последние два месяца, упав на 4%.

Об этом сообщают аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что некоторые фишки индексной корзины Украинской биржи в среду провалились на более чем 5%. В лидерах падения оказался Aвдеевский КХЗ (-8%), нарастивший убыток за первое полугодие 2012 года. Сегодня индекс Украинской биржи может отскочить вверх на открытии, однако дальнейшая его динамика будет зависеть от развития событий в Испании.

По информации аналитиков, накануне публикации Испанией бюджета на 2013 год, программы экономических реформ и оценки банковского сектора фондовый индекс этой страны (IBEX) упал на 3,9%. Инвесторов беспокоят общественные волнения, которые происходят в Испании перед принятием политики бюджетной экономии. Для получения финансовой поддержки стране необходимо принять данные меры. Индекс Stoxx-600 снизился в среду на 1,8%. Однако сегодня на азиатской сессии уже наблюдается осторожный рост, а фьючерсы S&P 500 также демонстрируют повышение.

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Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 26 сентября, упал на 4% – до 1006,32 пункта. Общий объем торгов составил 77,5 млн грн.

Индекс ПФТС снизился на 2,86% – до 374,95 пункта. Общий объем торгов составил 84,15 млн грн.