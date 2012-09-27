Индекс Украинской биржи снизился на 0,44%, индекс ПФТС – на 1,16%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 27 сентября, снизился на 0,44% – до 1001,93 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 87,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 32 млн грн, на срочном рынке – 55,3 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Мотор Сичи» (+0,91%). Среди лидеров снижения стоимости акций – «Укрнафта» (-1,49%), «Центрэнерго» (-0,95%), металлургический комбинат «Азовсталь» (-0,82%)

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,16% – до 370,61 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 419,45 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 415,9 млн грн, на акции предприятий – 2,6 млн грн, на облигации предприятий – 0,92 млн грн.