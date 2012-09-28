До конца года слияния Украинской биржи и ПФТС, скорее всего, не будет - акционер

До конца 2012 года слияния Украинской биржи и ПФТС, скорее всего, не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в пятницу, 28 сентября, в ходе Международного форума участников рынка капитала директор по развитию бизнеса в Украине Московской биржи Сергей Данов. Напомним, что Московская биржа является акционером ПФТС и Украинской биржи. В ПФТС она владеет контрольным пакетом акций.

«В краткосрочной перспективе, в этом году слияния, скорее всего, не будет», - отметил он.

По словам С.Данова, для того, чтобы слияние двух бирж стало реальностью, все акционеры должны высказаться за их объединение.

«Если такое желание будет высказано, в дальнейшем будет запущена процедура голосования принятия решения об объединении», - отметил он.

С.Данов также сообщил, что на сегодняшний день при Украинской бирже создана рабочая группа по отработке процедуры объединения двух бирж.

В ближайшее время, по его словам, такая же рабочая группа будет создана и при ПФТС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах по назначению заместителя председателя правления Украинской биржи Евгения Комиссарова на должность главы правления биржи ПФТС. По мнению участников рынка, это может свидетельствовать о планах российского акционера украинских бирж - Московской биржи по их объединению.

В связи с этим, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) в конце июля 2012 года предложила участникам рынка провести с ней консультации о консолидации биржевой системы.

"Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку при планировании и проведении консолидационных процессов предлагает всем участникам соответствующих процессов более активно сотрудничать с регулятором, среди прочего, использовать его консультативно-совещательные органы, а именно Консультационно-экспертный совет, стратегическую группу и комитеты НКЦБФР, положительно зарекомендовавшие себя на рынке", - говорилось в сообщении НКЦБФР.

В комиссии отмечают, что интеграционные процессы на фондовом рынке связаны с большим количеством рисков - как технологических, так и регуляторных.