Суд отменил решение о возбуждении уголовных дел по приватизации одесского «Привоза»

Приморский райсуд Одессы в четверг, 27 сентября, отменил решение о возбуждении прокуратурой уголовных дел по факту незаконного отчуждения из коммунальной собственности Одессы корпусов рынка «Привоз» и передачи их в частную собственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным пресс-службы, прокуратура области намерена внести апелляцию на данное решение суда.

«Позиция прокуратуры в отношении незаконности приватизации рынка «Привоз» остается неизменной. Готовится и будет подана в установленные законом сроки апелляция на судебное решение по жалобе представителей трех директоров предприятий, принимавших участие в незаконном обороте имущества рынка и находящихся сейчас в розыске», - сообщили в пресс-службе.

В прокуратуре напомнили, что уголовное дело по факту незаконной передачи корпусов рынка «Привоз» стоимостью 127 млн грн частному предприятию было возбуждено 17 апреля 2012 года, согласно признакам ч.5 ст.191 (присвоение или растрата, завладение чужим имуществом, совершенные в особо крупных размерах) УК Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 августа Генеральный прокурор Виктор Пшонка поручил новому прокурору Одесской области Александру Галкину разобраться в конфликте между администрацией и предпринимателями «Привоза».