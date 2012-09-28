Президент, скорее всего, подпишет закон о депозитарном учете – член НКЦБФР

Президент Украины, скорее всего, подпишет, вызвавший широкий резонанс закон «О депозитарной системе Украины».

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе Международного форума участников рынка капитала член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Анатолий Амелин.

«С вероятностью более 90% закон будет подписан в том виде, в котором он был проголосован Верховной Радой», - отметил А.Амелин.

В тоже время он не исключил, что до конца текущего года в этот закон будут внесены изменения в соответствии с пожеланиями участников рынка.

По его словам, уже есть пакет доработок к данному закону, которые будут предложены депутатам для внесения в виде правок в данный закон.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

После этого Украинская биржа заявила о возможном закрытии в случае подписания Президентом Украины закона "О депозитарной системе Украины".

В знак протеста 20 сентября Украинская биржа с 10:00 до 11:00 приостанавливала свою работу.