Московская биржа хочет участвовать в создании единого депозитария в Украине

Московская биржа заинтересована принять участие в процессе создании единого депозитария в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в пятницу в ходе Международного форума участников рынка капитала заявил директор по развитию бизнеса в Украине Московской биржи Сергей Данов.

По его информации, Московская биржа, в частности, может поддержать возможный запрос миноритарных акционеров Всеукраинского депозитария ценных бумаг к его основному собственнику Национальному банку Украины.

Ранее о необходимости обратиться к Национальному банку Украины с просьбой разъяснить дальнейшую роль ВДЦБ на рынке в связи с принятием Верховной Радой закона о депозитарном учете заявил председатель правления ВДЦБ Дмитрий Чугаевский.

«Мы этот вопрос обсудим, если тут есть хороший потенциал для налаживания диалога, мы этот диалог инициируем»: - сказал С.Данов.

По словам С.Данова, на сегодня Московская биржа является как непосредственным акционером ВДЦБ, так и опосредованно входит в акционерный капитал депозитария через биржи, акционером которых она является.

«Мы с внимательностью будем рассматривать, как будет развиваться ситуация вокруг создания единого депозитария», - сказал С.Данов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр.

Нацкомиссия по ценным бумагам позитивно оценивает закон о депозитарной системе, не исключая его доработки.

Московская биржа является акционером ПФТС и Украинской биржи. В ПФТС она владеет контрольным пакетом акций.

Директор по развитию бизнеса в Украине Московской биржи С.Данов 28 сентября сообщил, что до конца 2012 года слияния Украинской биржи и ПФТС, скорее всего, не будет.