Индекс Украинской биржи вырос на 0,59%, индекс ПФТС снизился на 0,31%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 28 сентября, вырос на 0,59% – до 1007,86 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 90,7 млн грн, из них на фондовом рынке – 43,3 млн грн, на срочном рынке – 47,4 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Енакиевского металлургического завода» (+2,18%) и «Донбассэнерго» (+1,51%). Снизилась цена акций «Авдеевского коксохимического завода» (-0,42%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,31% – до 369,47 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 383,5 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 10,0 млн грн, на акции предприятий – 371,5 млн грн, на облигации предприятий – 1,5 млн грн.