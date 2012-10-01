Объем IPO в мире за последний квартал упал до минимума с момента финансового кризиса

Объем первичного размещения акций (IPO) за последний квартал текущего года упал почти до самого низкого уровня с момента финансового кризиса. Признаки глобального экономического спада угрожают продлить падение рынка в 2013 году, сообщает Bloomberg.

Мировой объем IPO составил 21,3 млрд долл. за последние три месяца, что на 48% меньше, чем в предыдущем квартале, говорится в собранных Bloomberg данных.

Восстановление фондового рынка США до более чем четырехлетнего максимума предоставляет лишь ограниченный импульс для продажи акций, в то время как замедление роста экономики в Китае и европейский долговой кризис стали причиной снижения экономических прогнозов Международным валютным фондом.