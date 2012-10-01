Объем торгов ценными бумагами на УБ на прошлой неделе снизился на 11%

Объем торгов ценными бумагами на Украинской бирже с 24 по 28 сентября снизился на 11% и составил 181,9 млн грн (из них объем торгов акциями - 167,6 млн грн), сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке Украинской биржи за прошлую неделю составил 233,5 млн грн. Общий объем торгов на Украинской бирже за неделю с 24 по 28 сентября составил 415,5 млн грн.

По состоянию на 27 сентября т.г. для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на Украинской бирже в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 56 млн грн и ценные бумаги на сумму 764 млн грн.

По итогам торгов за неделю с 24 по 28 сентября 2012 года индекс украинских акций, рассчитываемый Украинской биржей, понизился на 5,63% - до 1 007,86 пункта.

Лидерами негативного влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго" (CEEN), влияние которых составило -10,64 индексных пункта, ОАО "Авдеевский коксохимический завод" (-9,8 пункта) и ОАО "Райффайзен Банк Аваль" (-8,5 пункта).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов которых составил 9,7 млн грн, на втором месте "Центрэнерго" - 8,5 млн грн, далее следует "Авдеевский коксохимический завод" - 6,2 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 22,3%, 19,47% и 14,21% соответственно.