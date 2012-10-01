Поступления от приватизации за 9 месяцев составили 5,35 млрд гривен

По итогам 9 месяцев текущего года поступления от приватизации, по оперативным данным, составили 5,35 млрд гривен – 53,5% годового плана.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда государственного имущества Украины.

Поступления от аренды за это же время составили 784,7 миллиона гривен (94,5% годового плана), поступления от дивидендов – 568,3 миллиона гривен (205,8%).