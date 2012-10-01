Индекс Украинской биржи 1 октября вырос на 1,37%, индекс ПФТС повысился на 0,45%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 1 октября, вырос на 1,37% – до 1021,66 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 56,47 млн грн, из них на фондовом рынке – 33,3 млн грн, на срочном рынке – 23 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Укрсоцбанка» (+2,86%) и Енакиевского метзавода (+2,18%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,45% – до 371,11 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 55,3 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 54,8 млн грн, на акции предприятий – 0,4 млн грн.