После подписания закона о депозитарном учете как никогда необходим диалог - глава УБ

После подписания Президентом Украины Закона Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг» рынок как никогда нуждается в диалоге между противниками и теми, кто поддерживает данный закон. Об этом в интервью УНИАН заявил председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

По его словам, результатом данного диалога должна стать выработка согласованной позиции между всеми заинтересованными сторонами. "Я надеюсь, что теперь все-таки между всеми заинтересованными сторонами состоится нормальная дискуссия, чего пока не было", - отметил он. "В рамках этой дискуссии я бы хотел, чтобы мы пришли к какому-то общему знаменателю", - добавил О.Ткаченко. В частности, по его словам, речь может идти о внесении поправок в данный закон.

Он также добавил, что фондовики "не оставят попыток достучаться" к Президенту, другим высшим органам власти, регулятору, другим ведомствам со своей позицией относительно данного закона. Он также высказал уверенность, что в данном вопросе украинских фондовиков поддержат иностранные инвесторы и эксперты.

Напомним, ранее глава Украинской биржи, и ряд известных на рынке фондовиков неоднократно критиковал данный закон. По их словам, рынок не сможет работать по установленным законом «О системе депозитарного учета ценных бумаг» правилам. В частности, по их мнению, данным законом на рынке фактически создается монополист - Расчетный центр, что в свою очередь может отпугнуть иностранных инвесторов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

После этого Украинская биржа заявила о возможном закрытии в случае подписания Президентом Украины закона "О депозитарной системе Украины".

В знак протеста 20 сентября Украинская биржа с 10:00 до 11:00 приостанавливала свою работу.

1 октября т.г. стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг»