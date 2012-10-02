"Газконтиненталь" хочет купить Харьковскую ТЭЦ-5

Симферопольская компания "Газконтиненталь" заявила о своих планах по покупке 100% акций Харьковской ТЭЦ-5. Об этом говорится в размещенном в прессе сообщении компании. Напомним, Фонд государственного имущества Украины в августе т.г. утвердил план приватизации 100% акций Харьковской ТЭЦ-5. Справка УНИАН. Харьковская ТЭЦ-5 снабжает энергией и теплом промышленные и коммунальные объекты Харькова. ООО "Газконтиненталь" (Симферополь, Крым) совместно с "Черноморнефтегазом" занимались эксплуатацией Фонтановского нефтегазоконденсатного месторождения.

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