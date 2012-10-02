Украинский рынок акций во вторник находится в «красной зоне» - эксперт

Украинский рынок акций во вторник, 2 октября, находится в «красной зоне», снижение рынка происходит на внешних новостях.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 12.05 по киевскому времени индекс Украинской биржи снизился на 1,71% - до 1004,17 пунктов.

Как прокомментировали УНИАН в инвестиционной компании Eavex Capital, внешний фон во вторник в первой половине дня является умеренно негативным. Европейские индикаторы корректируются после вчерашнего внушительного роста. В России торги также начались снижением.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 1 октября, вырос на 1,37% - до 1021,66 пункта. Индекс ПФТС повысился на 0,45% - до 371,11 пункта.