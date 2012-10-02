Торги акциями KDD Group на Лондонской бирже могут быть приостановлены 3 октября

Девелоперская компания KDD Group ожидает, что торговля ее акциями на AIM Лондонской бирже может быть остановлена 3 октября в 07.00 по Лондонскому времени. Об этом говорится в специальном отчете компании (Valuation Report and Delisting Update), опубликованном на Лондонской бирже.

«Компания ожидает, что допуск ее простых акций к торгам на AIM будет отменен с 7:00 завтрашнего дня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в отчете приведены результаты оценки портфолио проектов девелопера, выполненные компанией DTZ Kiev B.V., которая разработала 2 схемы оценки имущества — в условиях вынужденной продажи и на основе рыночных цен.

Согласно первой схеме, проект Lucky оценен в 847 тыс долл. (рыночная цена - 1,105 млн долл.), Zhytomyr Highway — 5,319 млн долл. (6,86 млн долл.), Kureni - 1,418 млн долл. (1,89 млн долл.), World Trade Center - -3175 млн долл. (1,957 млн долл.), Diplomat Park — 393 тыс. долл. (1,136 млн долл.), Metro — 739 тыс. долл. (739 тыс. долл.), PecherSky- -175 тыс. долл. (5,657 млн долл.).

Как сообщал УНИАН, ранее девелоперская компания KDD Group заявляла о продолжении оптимизации своего портфеля и о мерах по уменьшению текущей задолженности. На погашение задолженности планировалось направить средства от продажи проектов Sky Towers и Zazimye.

Справка УНИАН. KDD Group развивает диверсифицированный портфель проектов в сфере недвижимости, в частности занимается строительством офисных и жилых комплексов, торговых центров, гостиниц.

KDD Group развивает девять проектов, среди которых два находятся на стадии активного строительства, а семь - на разных стадиях проектирования и разработки. Все проекты, общей площадью около 2,7 млн кв. м, размещены в Киеве, за исключением одного жилого проекта, который находится во Львове.

На момент выхода последней отчетности компании в конце июня 2011 года общая задолженность KDD составляла 108,4 млн евро.

Осенью 2011 года 68,2% акций KDD Group за 16 млн приобрела компания Groumon Development, совладельцем которой является Андрей Веревский, совладелец и глава сельскохозяйственного холдинга Kernel Group.