Украинская биржа призывает фондовиков выступить за доработку закона о депозитарной системе

Украинская биржа призвала фондовиков поддержать предложение о доработке вызвавшего широкий резонанс на фондовом рынке Закона "О депозитарной системе Украины", который 22 сентября т.г. был подписан Президентом Украины.

Об этом говорится в открытом обращении к участникам рынка, размещенном на официальном сайте биржи.

"По нашему мнению, введение в действие указанного закона будет иметь крайне негативные последствия для инвестиционной привлекательности Украины, так как фактически вводится монополия на клиринговые и расчетные услуги по операциям с ценными бумагами, - отмечается в обращении. - Наше обращение, вместе с опубликованным 20 сентября 2012 года открытым письмом участников фондового рынка к Президенту Украины, преследует цель добиться пересмотра парламентом отдельных положений Закона, нарушающих Конституцию Украины и противоречащих рекомендациям международных организаций", - добавляют авторы обращения.

На сайте биржи в режиме он-лайн также проводится голосование участников рынка за поддержку данной инициативы.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля т.г. приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины» - УНИАН). Законом предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

После этого Украинская биржа заявила о возможном закрытии в случае подписания Президентом Украины закона "О депозитарной системе Украины".

В знак протеста 20 сентября Украинская биржа с 10:00 до 11:00 приостанавливала свою работу.

1 октября т.г. стало известно, что Президент Украины 22 сентября т.г. подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг».