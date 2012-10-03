ФГИУ расторгнет договор об управлении "Президент-отелем "Киевский" с Госуправделами

Кабинет министров Украины поручил Фонду государственного имущества Украины (ФГИУ) расторгнуть заключенное с Государственным управлением делами Генеральное соглашение о передаче полномочий по управлению государственными корпоративными правами гостиницы "Президент-отель "Киевский".

Об этом говорится в распоряжении КМУ от 1 октября т.г. № 726-р, обнародованном на правительственном сайте.

Напомним, в соответствии с распоряжением Кабинета министров Украины от 6 апреля 2000 г. № 165 «Президент-отель «Киевский» был передан в управление Госуправления делами.

Справка УНИАН. Общая площадь гостиницы «Президент-отель «Киевский» (г. Киев, ул. Госпитальная 12) составляет около 33 тыс. кв. м. Общее количество номеров - 343.