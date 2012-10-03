На украинском рынке акций второй день наблюдается значительное снижение. Как сообщает сайт Украинской биржи, индекс UX по состоянию на 14:16 снизился на 2,68% - до 961,37 пункта.

Снижение индекса происходит при крайне небольших объемах торгов - 6,8 млн грн.

В то же время на мировых рынках наблюдается разнонаправленная динамика. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,11% - до 5815,56 пункта, немецкий DAX повысился на 0,10% - до 7312,97 пункта, французский CAC-40 опустился на 0,20% - до 3407,34 пункта. Напомним, украинский фондовый рынок закончил вчерашнюю торговую сессию значительным снижением. Индекс UX по итогам торгов 2 октября снизился на 3,3% - до 987,86 пункта.