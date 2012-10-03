Индекс Украинской биржи снизился на 1,90%, индекс ПФТС - на 1,42%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 3 октября, снизился на 1,90% – до 969,08 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 67,3 млн грн, из них на фондовом рынке – 28,5 млн грн, на срочном рынке – 38,8 млн грн.

Лидером повышения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги «Центрэнерго» (-3,82%) и "Азовстали" (-3,07%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,42% – до 365,76 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 38 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 28 млн грн, на облигации предприятий – 5,5 млн грн, на местные займы - 3,5 млн грн.