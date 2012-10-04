Основное давление на котировки украинских акций в среду оказывал испанский фактор - эксперт

Основное давление на котировки украинских акций в среду, 3 октября, продолжал оказывать испанский фактор.

Об этом УНИАН сообщил аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Александр Кушнарев.

По его словам, «пессимизм инвесторов был продиктован заявлением премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что правительство страны пока не намерено прибегать к внешней финансовой помощи. Трейдеры опасаются, что данное решение усугубит и без того напряженную долговую ситуацию в европейском регионе».

Аналитик добавил, что дополнительным негативом для игроков в среду стали слабые статданные из КНР, указавшие на ухудшение деловой активности в китайском секторе услуг. Значение показателя PMI в сентябре составило 53,7 пункта против 56,3 пункта в августе.

Как отметил А.Кушнарев, торги на украинском фондовом рынке в среду проходили в отрицательной зоне. В аутсайдерах сессии среди представителей индексной корзины Украинской биржи оказались акции «Центрэнерго», подешевевшие на 3,82%. Динамику хуже рынка в первом эшелоне также показали бумаги «Азовстали» (-3,07%), «Укрсоцбанка» (-2,57%), «Донбассэнерго» (-2,05%) и Алчевского МК (-1,94%).

По информации аналитика, «стартовое падение на зарубежных площадках негативно отразилось на открытии отечественного рынка в среду. С выходом европейской макростатистики, оказавшейся по большей части лучше прогнозов, негатив на биржах Старого Света начал ослабевать». Так, розничные продажи в еврозоне в августе выросли на 0,1%, в то время как ожидалось сокращение объема продаж на 0,1%. Кроме того, в лучшую сторону было пересмотрено значение сводного индекса деловой активности еврозоны за сентябрь. В отличие от европейских коллег, украинские торговцы практически не обратили внимания на обнародованную статистику.

А.Кушнарев считает, что «хорошие статистические данные из США на время улучшили настрой игроков Украинской биржи в среду, однако полностью отыграть потери покупателям оказалось не под силу». По данным ADP, прирост числа занятых в экономике США в сентябре составил 162 тыс. при прогнозе 140 тыс. Сентябрьское значение индекса деловой активности в американском секторе услуг выросло до 55,1 пункта, обновив полугодовой максимум.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 3 октября, снизился на 1,90% – до 969,08 пункта. Общий объем торгов составил 67,3 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 1,42% – до 365,76 пункта. Общий объем торгов составил 38 млн грн.