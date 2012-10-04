Ситуация в Европе оказала вчера негативное влияние на фондовые рынки - эксперты

Ситуация неопределенности в Европе оказывала вчера негативное влияние на фондовые рынки.

Так прокомментировали УНИАН итоги вчерашних торгов на рынке акций в брокерской компании "Открытие".

Как напомнили в компании, украинский рынок провел вчера весь день в минусе, индекс Украинской биржи по итогам среды снизился на 1,9% - до 969,08 пункта.

Аналитики отмечают, что негативное влияние на международные фондовые рынки вчера оказывала ситуация в Испании, где продолжают обсуждать и думать об обращении за помощью.

В то же время, торги в США завершились повышением индексов. Индекс Dow Jones вырос на 0,09% - до 13494,61 пункта, SNP 500 вырос на 0,36% - до 1450,99 пункта.

В компании также отметили, что предстоящий день может оказаться достаточно интересным. Прежде всего, по мнению аналитиков, интерес представляют заседания Банка Англии и ЕЦБ, ожидается также обнародование статистики, в частности относительно первичных обращений за пособиями по безработице в США, заказы в обрабатывающей промышленности США.