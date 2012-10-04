Итальянская Eni завершила сделку по покупке контрольного пакета «Захидгазинвеста»

Итальянская нефтегазовая компания Eni завершила сделку по приобретению 50,01% акций компании «Захидгазинвест» у британской Cadogan Petroleum Plc и НАК "Надра Украины".

Как говорится в сообщении компании Cadogan, имеющемся в распоряжении агентства УНИАН, Eni получила право добычи газа путем приобретения 50,01% акций компании «Захидгазинвест», обладающей лицензией на добычу сланцевого газа во Львовском угольном бассейне.

Согласно соглашению, Eni получает контрольный пакет «Захидгазинвеста» от участников совместной деятельности и должна обеспечить финансирование программы первичной разведки. После заключения договора Cadogan оставляет за собой право собственности на 15% «Захидгазинвеста».

Cadogan в дальнейшем остается оператором традиционной деятельности на Дебеславецком и Черемховском участках и оставляет за собой результаты деятельности на двух указанных участках.

В настоящий момент «Захидгазинвест» владеет правом пользования недрами на девяти лицензионных участках сланцевого газа Львовского бассейна, площадь которых составляет около 3800 квадратных километров.

Эксперты называют Львовский бассейн одним из самых привлекательных в Европе для разведки нетрадиционного газа, поскольку он является продолжением Люблинского бассейна в Польше, который уже привлек значительное внимание нефтегазовых компаний мира.

Справка УНИАН. Eni S.p.A. (Ente Nazionale Idrocarburi) – итальянская нефтяная и газовая компания. Eni ведет деятельность в 70 странах мира. Суточная добыча нефти и газа – 1,74 млн баррелей нефтяного эквивалента. Доказанные запасы – 6,84 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Компания ведёт разведку и добычу нефти и газа в Италии, Северной и Западной Африке, Северном море и Мексиканском заливе, а также является оператором Кашаганского нефтяного месторождения на Каспии (18,52%) и сооператором газоконденсатного месторождения Карачаганак (32,5%).