АМКУ разработал процедуру освобождения от ответственности за участие в картелях

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разработал порядок освобождения от ответственности за участие в картелях (программа «Линенси») в случае добровольного заявления о сотрудничестве с комитетом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в четверг во время брифинга сообщил первый заместитель председателя комитета Рафаэль Кузьмин.

«На любой стадии расследования тому, кто раскрывает картельный сговор, безусловно, мы обеспечиваем конфиденциальность, он имеет право при определенных обстоятельствах на освобождение от ответственности полностью», - отметил он.

По словам Р.Кузьмина, в других странах, если участник сговора на рынке обращается с соответствующим заявлением об участии в картеле до начала возбуждения дела, то он освобождается от штрафных санкций. В случае если дело уже возбуждено, то наказание по данному делу будет смягчено — в разных странах от 20% до 50% суммы штрафа. «В мире растут объемы данной программы, а также количество желающих выйти из картелей. Идет рост на территории ЕС, России, Японии», - первый замглавы комитета.

Как сообщила заместитель председателя АМКУ Лариса Колиснык, в комитете не ожидают «очереди желающих» заявить об участии в картеле. Также она отметила, что в последующем меры к участникам картелей, которые заявляют о своем участии в них, могут быть ужесточены. Например, может быть введен определенный штраф в случае обращения в АМКУ с соответствующим заявлением после возбуждения дела, а не до этого.

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Напомним, согласно Закону «О защите экономической конкуренции», совершение антиконкурентных действий предусматривает штраф в размере 10% дохода предприятия от реализации продукции. Антимонопольный комитет разработал и утвердил порядок освобождения от ответственности за осуществление антиконкурентных действий (программа «Линенси»). Данный порядок зарегистрирован Министерством юстиции 7 сентября 2012 года.