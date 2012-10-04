На украинском рынке акций продолжается значительное снижение

На украинском рынке акций третий день подряд продолжается значительное снижение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 14.00 по киевскому времени индекс Украинской биржи снизился на 2,76% - до 942,31 пункта.

Общий объем торгов на бирже составил около 43,5 млн грн.

В то же время, на европейских рынках наблюдается незначительное повышение. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,16% - до 5835,37 пункта, немецкий DAX повысился на 0,05% - до 7325,82 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,17% - до 3411,72 пункта.

Напомним, по итогам торгов 2 октября индекс Украинской биржи снизился на 3,3%, по итогам торгов 3 октября - на 1,90%.