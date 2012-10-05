4-й день падения на рынке акций: индекс Украинской биржи снизился на 1,17%

На украинском рынке акций четвертый день подряд продолжается значительное снижение.

Как сообщает сайт Украинской биржи, по состоянию на 12.02 по киевскому времени индекс Украинской биржи снизился на 1,17% - до 938,62 пункта.

Общий объем торгов на бирже составил около 29 млн грн.

В то же время, на европейских рынках наблюдается незначительное повышение. Так, британский индекс FTSE 100 повысился на 0,18% - до 5838,19 пункта, немецкий DAX повысился на 0,25% - до 7323,52 пункта, французский CAC-40 повысился на 0,47% - до 3417,08 пункта.

Напомним, по итогам торгов 2 октября индекс Украинской биржи снизился на 3,3%, по итогам торгов 3 октября - на 1,90%, 4 октября индекс снизился на 2%.