«Финэкс-Украина» перепродала купленные у государства акции «Полтавагаза»

Инвестиционная компания «Финекс-Украина», которая занималась на протяжении последних двух месяцев скупкой акций облгазов, перепродала физическому лицу 26% акций предприятия по газоснабжению и газификации «Полтавагаз».

Об этом говорится в сообщении "Полтавагаза", обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, пакет акций энергокомпании, принадлежащих физлицу, увеличился с 40,47% до 66,47%.

До последнего времени 40,47% акций «Полтавагаза» владела Вера Четверикова.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце августа текущего года компания «Финекс-Украина» стала победителем приватизационного аукциона по продаже 25% предприятия по газоснабжению и газификации «Полтавагаз», предложив за пакет 20,305 млн грн.

Конкурент победителя - группа компаний «Содружество» предложила за пакет стартовую цену - 20,1 млн грн.

Таким образом, в ходе аукционных торгов был сделан один шаг на 205 тыс. грн.

Претендовавшая на актив компания «Одессагаз» не была допущена Фондом госимущества к участию в аукционе в связи с непредоставлением информации о своих конечных собственниках.

Справка УНИАН. ПАО "Полтавагаз" (Полтава) занимается транспортировкой газа по распределительным трубопроводам, а также продает газ населению и бюджетным организациям в Полтавской области.

Компания закончила 2011 год с чистой прибылью в размере 11,042 млн грн.

«Финэкс-Украина» входит в группу компаний «Финэкс», которая включает в себя компанию по управлению активами «Финэкс-Капитал», аудиторскую фирму «Финэкс-аудит», а также юридическую компанию «Финэкс-Право».