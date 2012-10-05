Индекс Украинской биржи повысился на 0,77%, индекс ПФТС снизился на 1,54%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 5 октября, повысился на 0,77% – до 957,06 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 90,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 39 млн грн, на срочном рынке – 51 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги Авдеевского коксохима (+3,57%), Алчевского меткомбината (+2,96%), «Азовстали» (+2,63%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,54% – до 353,28 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 34,2 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 32,6 млн грн, на акции – 1 млн грн.