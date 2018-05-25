Председатель правления «Украинской биржи»: От Украины отвернутся инвесторы из-за последних инициатив власти

В начале октября стало известно, что Президент Украины 22 сентября подписал Закон «О депозитарной системе Украины», которым предусмотрено создание централизованной депозитарной системы в стране, вводится такой новый элемент как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке. "Украинская биржа" вообще заявила о возможном своем закрытии. В знак протеста 20 сентября она с 10:00 до 11:00 прекращала свою работу. Таким образом, проблемы на фондовом рынке Украины нарастают снежной лавиной. О ситуации рассказал в интервью председатель правления «Украинской биржи» Олег Ткаченко.

- Олег Васильевич, недавно председатель Биржевого совета «Украинской биржи» Игорь Мазепа заявил, что в случае вступления в силу закона о депозитарной системе можно с 70% вероятностью говорить о закрытии биржи. Вы тоже так считаете?

- С момента обнародования этого закона в силу вступают лишь некоторые его статьи. Фактически мы еще год будем жить по правилам, которые существуют сейчас. То есть, у нас еще есть год, чтобы попытаться изменить этот закон. Очевидно, Игорь Мазепа имел в виду вариант, когда закон полностью вступит в силу, и придется жить по новым правилам. Тогда, конечно, вопрос о дальнейшей судьбе бирж действительно будет очень актуальным, и лично я не уверен в возможности существования действительно рыночных бирж в Украине. Если этот закон вступит в силу, на бирже уже не будет тех объемов торгов, которые есть сейчас, хотя и сейчас они довольно скромные. От Украины отвернутся как отечественные, так и иностранные инвесторы, которые уже сейчас выражают свою обеспокоенность по поводу последних инициатив власти.

- От некоторых на рынке можно услышать мнение, что дело не в иностранных инвесторах, а в том, что биржи будут лишены возможности депонировать средства клиентов на своих счетах.

- В последнее время появились «эксперты» фондового рынка, о которых еще вчера никто не слышал, и они, как мантру повторяют этот тезис повсюду. Просто люди, которые продвигают закон, пытаются сделать акцент именно на этом, чтобы отвлечь внимание от более серьезного. В конце концов это действительно важная вещь, но не основная. А на самом деле важно, что после вступления в силу всех положений этого закона, деньги клиентов будут учитываться не в Нацбанке, а в каком-то акционерном обществе, которое в законе называется Расчетным центром. Так, одним из акционеров в нем будет центральный банк, но речь идет именно об акционерном обществе, в котором, согласно законодательству, акционеры отвечают по обязательствам только в пределах принадлежащих им акций. Фактически инвесторов в этом случае хотят административным решением заставить перейти к определенной чиновниками рискованной организации без права выбора.

Но кроме операционных эта организация имеет и другие риски. Следует помнить, что этот центр берет на себя не только банковские функции, но и становится центральным контрагентом для других участников рынка. Например, какая-то биржа не создает своей клиринговой организации, а решает делегировать эти функции Расчетному центру. Таким образом, Расчетный центр становится центральным контрагентом, который должен отвечать за выполнение соглашений. Система вдруг дает сбой, Расчетному центру надо как-то выполнять свои обязательства, и что он делает в этом случае? Ответ очевиден - он покрывает свои обязательства за счет денег других клиентов. Поэтому я хочу еще раз повторить - монополизм Расчетного центра - это зло, которое придумали только в Украине. Такого расчетного центра или вообще не должно быть, или должна быть возможность у участников рынка создавать такие не монопольные организации.

- Существует мнение, что все проблемы украинских фондовиков от того, что они не могут наладить нормальной коммуникации с Национальным банком?

- Приведу простой пример. Фондовый рынок уже два года кричит и умоляет дать возможность завести в Украину иностранные ценные бумаги. Кто-то нас услышал? Почему-то вопрос, что действительно требует решения, игнорируется, зато решаются совсем другие вещи.

- В последнее время руководство профильной комиссии заявляет, что действия налоговой могут поставить отечественный фондовый рынок на грань краха. Неужели ситуация настолько сложная?

- В случае, если будут приняты последние предложенные налоговой изменения в Налоговый кодекс, необходимость в каком-то обсуждении других проблем фондового рынка отпадет, поскольку рынок прекратит свое существование. Планируется ввести, во-первых, налог с оборота на фондовом рынке, во-вторых, там выписана такая процедура, согласно которой для выполнения заключенного соглашения будет необходимо несколько дней. Потому что перед тем, как расчеты пройдут по депозитарной системе, нужно заплатить налог, чтобы налоговая увидела этот платеж, отправила информацию хранителю, и только тогда хранитель сможете провести эту сделку.

Однако считаю, что бесполезно говорить, что может быть в будущем, если прямо сейчас фондовый рынок терпит невиданное давление со стороны налоговой. В частности, налоговая очень странным образом трактует наше законодательство. Например, все знают, что сегодня без профучастников нельзя осуществить сделку на фондовом рынке. Вы перечисляете деньги торговцу, который выполняет ваше поручение. Так вот налоговая придумала, что деньги, которые вы перечислили торговцу, чтобы он купил ценные бумаги, является доходом этого торговца, и с этого дохода он должен заплатить налог.

- Все же, в связи с последними событиями Вы больше оптимист или пессимист?

- Конечно, я больше оптимист. В вопросе с законом о депозитарной системе нас поддерживают иностранные инвесторы. Свои планы мы как строили, так и строим, просто часть времени теперь занимают попытки достучаться до власти и объяснить свою позицию. К сожалению, сейчас наш рынок находится в такой ситуации, когда ему нужна активная реанимация. И без срочных действий, таких как допуск иностранных ценных бумаг на рынок, его не спасти.

- Создается впечатление, что допуск иностранных бумаг - это едва не единственная волшебная палочка-выручалочка для нашего рынка?

- Это один из главных и долгожданных шагов. Украина имеет огромный потенциал для развития фондового рынка. Например, через свое на удивление удачное географическое положение она может стать центром регионального ценообразования Черноморского бассейна на зерновые культуры. Наш, прежде всего, средний или малый товаропроизводитель должен иметь возможность работать с фьючерсами, хеджировать свои риски, видеть реальную цену, и по ней реализовывать продукцию. Но опять же, все зависит от воли регулятора. Законодательство позволяет в его нынешнем виде это делать. Мы говорим о фьючерсах на украинскую пшеницу на Чикагской бирже, но наши инвесторы не могут туда пойти, потому-что валютное регулирование закрывает такую возможность. Для каждого шага необходимо иметь лицензию Национального банка.

- Сейчас много говорится о том, что сегодня больше украинских денег крутится на российском фондовом рынке, чем на украинском. Это правда?

- Такая тенденция действительно есть. Украинские инвесторы и раньше покидали страну, а сейчас в связи с ухудшением ситуации они активно начали искать возможность торговать на Московской бирже, пробуют выходить на Лондонскую и другие. Большинство, конечно, сначала идет на Московскую биржу. Прежде наши инвесторы на российском рынке интересуются фьючерсом на индекс РТС. Это пятый в мире по ликвидности инструмент, и конечно инвесторы идут туда, где большая ликвидность и лучшие условия. И последние законодательные изменения лишь добавляют им уверенности в справедливости принятых решений.

- Спасибо за беседу.

Беседовал Андрей Гарасим (УНИАН)