Fitch понизило рейтинг американской Hewlett-Packard

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило рейтинги корпорации Hewlett-Packard (HP), одного из крупнейших мировых производителей компьютерной техники, а также его дочернего предприятия Electronic Data Systems LLC (EDS), включая долгосрочный и краткосрочный рейтинги дефолта эмитента, до "A-"и "F2"с "A"и "F1"соответственно, сообщают РИА «Новости».

На понижение рейтингов компании повлияло ухудшившиеся прогнозы по развитию бизнеса HP в текущем и следующем годах, сложная рыночная ситуация, давление ценовой конкуренции, а также недостаточные объемы инвестиций в развитие услуг в области IT и в НИОКР в предыдущие годы.

"Fitch считает, что отдача от инвестиций в эти области, скорее всего, займет несколько лет, что связано с нынешним риском снижения рентабельности HP и возможными сделками по приобретению активов, необходимых для поддержания конкурентоспособности компании", - говорится в документе.

Ранее, 3 октября, гендиректор HP Мег Уитман (Meg Whitman) сообщила, что по итогам 2013 фингода компания ожидает чистую прибыль в пересчете на одну обыкновенную акцию не по стандартам US GAAP в диапазоне 3,40-3,60 доллара за акцию.

При этом аналитики, опрошенные агентством Thomson Reuters, прогнозировали показатель на уровне 4,18 доллара за акцию.

Стабильный прогноз по рейтингу HP, по мнению аналитиков Fitch, поддерживают широкое портфолио предлагаемой продукции, географически диверсифицированная доходная базы - приблизительно 66% от доходов HP получает за пределами США, а также сильная рыночная позиция компании.

Чистый убыток Hewlett-Packard в третьем квартале 2012 фингода, который завершился 31 июля, составил по US GAAP 8,86 миллиарда долларов против прибыли в 1,9 миллиарда долларов за аналогичный период прошлого года. Одной из главных причин убытка стало решение HP добровольно списать 8 миллиардов долларов с прибыли сервисного подразделения.

Hewlett-Packard была образована в 1939 году. Штаб-квартира находится в Пало-Альто (Калифорния). HP является поставщиком технологий и решений в области IT-инфраструктуры, персональных вычислительных систем и устройств доступа.