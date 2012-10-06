Дружковский машзавод и его облигации на 250 млн грн получили кредитный рейтинг «uaAA–»

«Украинское кредитно-рейтинговое агентство» (UCRA) объявило о присвоении долгосрочного кредитного рейтинга «uaAA–» входящему в группу “Горные машины” Рината Ахметова ПАО «Дружковский машиностроительный завод» и его облигациям серий «А-Е» на сумму 250 млн грн.

Как говорится в сообщении рейтингового агенства, прогноз рейтинга «стабильный».

По информации UCRA, уровень кредитных рейтингов поддерживается вхождением предприятия в состав машиностроительного холдинга, занимающего лидирующие позиции в сегменте производства горно-шахтного оборудования, а также широкой номенклатурой продукции и оказываемых услуг, что обеспечивает стабильный спрос на продукцию.

В то же время, уровень кредитных рейтингов ограничивается, в частности, значительным объемом активов, выступающих залогом по банковским кредитам группы, а также усилением конкуренции на рынке горно-шахтного оборудования, в том числе за счет иностранных производителей.

Прогноз рейтинга «стабильный» свидетельствует об отсутствии предпосылок для изменения рейтинга.

Напомним, 10 сентября наблюдательный совет ПАО «Дружковский машзавод» принял решение об открытом (публичном) размещении облигаций пятью сериями (A, B, C, D и E).

Привлеченные средства планируется использовать в рамках инвестиционной программы 2012-2013 года, направленной на увеличение объемов производства, обновление и ремонт существующих производственных мощностей, а также на пополнение оборотных средств.

По итогам 2011 года Дружковский машзавод увеличил чистую прибыль на 84,7% по сравнению с 2010 годом - до 184,532 млн грн.

Справка УНИАН. ПАО «Дружковский машзавод» является крупнейшим в СНГ производителем горно-шахтного оборудования, а по отдельным видам оборудования является монополистом в Восточной Европе. Завод является одним из основных активов крупнейшего в Украине машиностроительного холдинга по производству горно-шахтного оборудования – Группы «Горные машины», которая в свою очередь входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ).

Помимо ПАО «Дружковский машзавод» в группу «Горные машины» входят АО «Горловский машиностроитель», ПАО «Донецкий энергозавод», ПАО «Донецкгормаш», ЧАО «Криворожский завод горного оборудования», ОАО «Каменский машиностроительный завод», ООО «Инженерно-технический центр «Горные машины», ООО «Горные машины – Система качества», ООО «Сервисная компания «Горные машины», ООО «Горные машины рус».