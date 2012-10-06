Ошибка на бирже стоила фондовому рынку Индии 60 миллиардов долларов

Индийские компании подешевели на 60 миллиардов долларов после сбоя на фондовой бирже в Мумбаи. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Financial Times.

Сбой произошел в пятницу, 5 октября. Неполадки привели к тому, что трейдеры в течение некоторого времени не смогли отправлять заявки. В результате в течение нескольких минут фондовый индекс Индии Nifty обвалился на 15,6 процента. В Национальной бирже Индии (NSE) заявили, что сбой произошел из-за 59 неправильных запросов, направленных группой трейдеров. Биржа отменила ошибочные заявки, и торги были возобновлены через 15 минут.

По данным биржи, неправильные заявки на сумму в 125 миллионов долларов направил индийский инвестиционный фонд Emkay Global. Индийский финансовый регулятор Securities & Exchange Board of India намерен определить, были ли ошибки допущены человеком или причиной сбоя стали действия робота.

Биржа в Мумбаи является одной из трех крупных торговых площадок Индии. Кроме нее значительная часть торгов проходит на Bombay Stock Exchange в Бомбее (является старейшей в Азии) и бирже United Stock Exchange. В стране еще есть несколько бирж, но на них проходит меньшее число торгов.

В последнее время СМИ неоднократно сообщали о крупных ошибках на биржах, но в основном они были вызваны роботами - специальными торговыми программами, которые на основании заложенного в них алгоритма принимают инвестиционные решения. Так, в начале августа из-за просчета биржевого робота американская брокерская компания Knight Capital потеряла около 400 миллионов долларов.