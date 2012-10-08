Европейские и украинский рынки акций начали неделю со снижения

Европейские рынки акций начали неделю со снижения. Как сообщают сайты ведущих европейских торговых площадок, к 11:10 по киевскому времени британский индекс FTSE 100 опустился на 0,78% - до 5825,43 пункта, немецкий DAX опустился на 1,40% - до 7294,67 пункта, французский CAC-40 опустился на 1,24% - до 3414,29 пункта.

Индекс Украинской биржи по состоянию на 11:30 по киевскому времени снизился на 0,76% - до 949,83 пункта.

Ранее американский индекс S&P 500 прервал четырехдневный рост в пятницу снижением из-за опасений инвесторов накануне сезона квартальной отчетности, который открывается на этой неделе.