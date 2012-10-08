Шансы на коррекцию фондовых рынков в октябре довольно велики - эксперт

Шансы на коррекцию фондовых рынков в октябре довольно велики, считает аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

Об этом говорится в его комментарии, переданном УНИАН.

По словам аналитика, «позитивный сюрприз от публикации экономических данных, который позволил снять вопрос коррекции на несколько дней, уже уступает место умеренному пессимизму. В такой ситуации украинскому рынку вновь придется сложнее всех. Единственный вариант, при котором, мы увидим рост по итогам месяца – это неожиданно сильные отчеты компаний, что возможно лишь при условии формирования заниженных ожиданий».

Как отметил П.Ильяшенко, нынешняя неделя будет не так богата на экономические события, как предыдущая. По крайней мере, публикации данных не будут столь концентрированными. С другой стороны, у инвесторов появится новый повод для разочарования или радости - квартальные отчеты компаний.

«Сначала речь будет идти о формальном старте сезона отчетов в США, затем на следующей неделе сезон отчетов уже начнет оказывать серьезное влияние на динамику рынков. И лишь во второй половине 20-х чисел месяца ожидается короткий, но интенсивный сезон отчетов в Украине», - сообщил аналитик.

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