НКЦБФР одобрила консолидированный надзор за деятельностью небанковских фингрупп

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) одобрила положение о консолидированном надзоре за деятельностью небанковских финансовых групп, в которых основную деятельность осуществляют лица, являющиеся профучастниками фондового рынка, сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии.

Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 2 октября т.г.

Как отметили в комиссии, данный документ в первую очередь прописывает требования к регулированию деятельности финансовых групп в части минимизации рисков деятельности как отдельных их участников, так и рисков самих групп, а также получение от них консолидированной отчетности. В частности, положение определяет лицо, отвечающее за подобную деятельность, его функции и обязанности, а также механизм согласования такого лица регулятором.

Кроме того, документ определяет порядок представления отчетности в комиссию таким лицом, а также устанавливает ограничения и лимиты деятельности участников небанковской финансовой группы. Так, для участников этой группы устанавливаются определенные условия для получения кредитов, займов и выдачи векселей на сумму, превышающую активы всех учреждений, входящих в группу. Также такие учреждения не смогут заключать гражданско-правовые соглашения без специального согласования с другими участниками своей группы.

В ближайшее время проект положения будет направлен в профильные министерства и ведомства на согласование, а также обнародован на официальном сайте регулятора.