Объем торгов на "Украинской бирже" на прошлой неделе вырос на 17,2%

Общий объем торгов на "Украинской бирже" за неделю с 1 по 5 октября вырос на 17,2% - до 486,9 млн грн., сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на срочном рынке "Украинской биржи" составил 209 млн грн, объем торгов ценными бумагами за неделю вырос на 52,56% - до 277,6 грн.

По итогам торгов за прошлую неделю индекс украинских акций, рассчитываемый "Украинской биржей", понизился на 5,04% - до 957,06 пункта.

По состоянию на 4 октября для обеспечения исполнения договоров по ценным бумагам, заключенных на "Украинской бирже", в депозитарии предварительно зарезервированы денежные средства на сумму 50,8 млн грн и ценные бумаги на сумму 740 млн грн.

Лидерами влияния на Индекс украинских акций стали именные простые акции ПАО "Центрэнерго" (CEEN), влияние которых составило -12,52 индексных пункта, "МК Азовсталь" (AZST) (-7,57) и ПАО "Донбассэнерго" (DOEN) (-7,22).

Лидерами оборота за неделю стали акции "Мотор Сич", объем торгов по которым составил 12 млн грн, на втором месте бумаги "Центрэнерго" – 10,5 млн грн, далее следует "Авдеевский коксохимический завод" – 3,6 млн грн. Доля указанных ценных бумаг в обороте составила 27,4%, 23,61% и 8,12% соответственно.