Индекс Украинской биржи вплотную приблизился к точке перепроданности - эксперты

Индекс Украинской биржи в конце прошлой недели вплотную приблизился к точке перепроданности, поэтому наиболее вероятно, что на текущей неделе рынок войдет в боковой тренд.

Такое мнение высказали аналитики «Первого украинского международного банка» (ПУМБ) в обзоре, переданном агентству УНИАН.

По их словам, после полумесячного спада ведущие фондовые площадки на прошедшей неделе вернулись в восходящий тренд. В частности, американский индекс Доу-Джонса в пятницу, 5 октября, обновил 52-недельный максимум, а индекс S&P вплотную к нему приблизился.

Как считают аналитики, основным драйвером роста рынков акций на минувшей неделе была статистика по рынку труда США. Большинство статистических показателей, поступающих в течение недели, оказывались лучше ожиданий. Однако наибольший сюрприз был преподнесен в пятницу, когда стало известно, что в сентябре уровень безработицы в США снизился до 7,8% с 8,1% месяцем ранее. Эта новость была настолько неожиданной, что в средствах массовой информации сразу же стали обсуждаться версии намеренного завышения правительством статистических данных и недостатков методологии определения уровня безработицы на основании опросов населения.

По мнению аналитиков, европейская статистика на прошлой неделе не принесла столь приятных сюрпризов, однако и серьезных огорчений не последовало. Общий уровень безработицы в еврозоне в августе составил 11,4%, что в точности совпало с прогнозами. Объем розничных продаж в августе увеличился на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, тогда как аналитики ожидали, что показатель снизится на 0,1%.

Аналитики отмечают, что усилилась неопределенность по поводу обращения Испании за помощью к Евросоюзу. К концу недели стало понятно, что правительство Испании предпочитает повременить с этим решением. В частности, министр экономики страны Луис де Гиндос, выступая с лекцией в Лондонской школе экономики, заявил, что Испании не требуется финансовая помощь, а решение нужно искать лишь в сокращении бюджетного дефицита.

Как сообщают аналитики, текущая торговая неделя в США будет сокращенной, так как в понедельник, 8 октября, будет праздноваться день Колумба. Европейские инвесторы будут ожидать выхода статистических данных по промышленному производству в Германии, Франции и Италии.

По словам аналитиков, на прошедшей неделе рынок украинских акций продолжал находиться в пессимистическом настроении. Индекс Украинской биржи закрылся в пятницу, 5 октября, на отметке 957,06 пункта, потеряв за неделю еще 5%. «Медвежьи» настроения возобладали на рынке во вторник, 2 октября, и уже в середине дня индекс УБ опустился ниже отметки 1000 пунктов. Пессимистические настроения на рынке усилились, когда стало известно, что в Верховной Раде 2 октября был зарегистрирован законопроект, вносящий значительные изменения в налогообложение операций с ценными бумагами.

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