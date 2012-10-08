Индекс Украинской биржи снизился на 1,13%, индекс ПФТС - на 0,58%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 8 октября, снизился на 1,13% – до 946,24 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 71,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 31 млн грн, на срочном рынке – 40,7 млн грн.

Лидером снижения среди наиболее активно торгующихся акций стали ценные бумаги "Укрнафты" (-2,43%), "Азовстали" (-2,07%), Алчевского меткомбината (-2,01%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,58% – до 351,23 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 529 млн грн, из них на ОВГЗ пришлось 258 млн грн, на облигации предприятий - 270 млн грн, на акции – 0,9 млн грн.