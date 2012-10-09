Стоимость акций Sharp упала до минимума за 38 лет

Акции японского производителя электроники Sharp Corp. дешевеют в ходе торгов вторника, 9 октября, более чем на 13% и торгуются на минимальном уровне за последние 38 лет, после того как Goldman Sachs Group понизил рейтинг ценных бумаг компании до "продавать".

Так, акции Sharp уже упали в цене на 13,56% - до 153 иены за акцию, передает Bloomberg.

28 сентября Sharp договорилась с Bank of Tokyo Mitsubishi и Mizuho Corporate Bank о предоставлении компании синдицированного кредита в размере 360 миллиардов иен (4,64 миллиарда долларов).

Кроме того, на стоимости акций сказалось сообщение, что потенциальный инвестор Hon Hai Precision Industry Co. предлагает Sharp разделить бизнес по производству жидкокристаллических дисплеев.

По итогам первого квартала 2012-2013 фингода японский производитель электроники увеличил чистый убыток почти втрое, до 1,76 миллиарда долларов против чистого убытка в 627,2 миллиона долларов годом ранее.