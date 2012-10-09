Рынок акций уже какое-то время не придает значения греческим «проблемам» - эксперт

Рынок акций уже какое-то время не придает значения греческим «проблемам», что видно по снижению доходности долговых обязательств и росту фондового рынка страны.

Такое мнение высказал в комментарии УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Павел Ильяшенко.

По его словам, «во вторник найдется место для горячего обсуждения ничем не примечательного для рынков события – визита Ангелы Меркель в Грецию. Вероятнее всего, тренд по вербальному поощрению усилий греческого правительства останется в силе, но никаких важных заявлений сделано не будет. Поэтому изменение новостного фона по ходу дня вряд ли будет критичным».

Как отмечает П.Ильяшенко, в понедельник утром одной из тем для обсуждения было понижение прогноза темпов экономического роста в Азии. Теперь о снижении прогноза роста мировой экономики говорит и МВФ. Однако вопреки этим заголовкам еще вчера был рост новозеландского и австралийского доллара (что странно, если рынок беспокоится о ситуации в Азии). Сегодня фондовые индексы в Азии и вовсе растут.

«Это говорит о том, что инвесторы в большей степени обеспокоены предстоящим сезоном отчетов, чем изменениями чересчур оптимистичных экономических прогнозов», - полагает аналитик.