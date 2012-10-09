Инвесторы опасаются, что отчеты компаний за третий квартал не оправдают ожиданий - эксперты

Инвесторы опасаются, что результаты компаний за третий квартал 2012 года могут не оправдать ожиданий.

Такое предположение высказали аналитики инвестиционной группы «АРТ КАПИТАЛ» в обзоре, переданном УНИАН.

Они отмечают, что в США во вторник, 9 октября, стартует корпоративный сезон отчетности за третий квартал 2012 года.

По информации аналитиков, мировые фондовые индексы в понедельник, 8 октября, зафиксировали снижение. В Европе инвесторы опасались, что итоги встречи министров финансов стран еврозоны принесут лишь очередные проволочки в принятии решений, необходимых для выхода из кризиса в регионе. Самой важной новостью оказалась публикация МВФ прогнозов по мировой экономике. Существует угроза более глубокого падения мировой экономики, заявил Фонд, понизив рост мирового ВВП до 3,3% в 2012 и 3,6% в 2013.

На отечественном рынке в первой половине дня 8 октября индекс Украинской биржи зафиксировал рост на закрытии коротких позиций. Во второй половине сессии UX под влиянием внешнего негатива ушел в красную зону и закрылся снижением.

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 8 октября, снизился на 1,13% – до 946,24 пункта. Общий объем торгов составил 71,9 млн грн.

Индекс ПФТС упал на 0,58% – до 351,23 пункта. Общий объем торгов составил 529 млн грн.

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